نهر الخابور جف بعد حبس تركيا مياه الفرات الواردة إلى سوريا

قال مسؤول محلي في محافظة الحسكة السورية إن خفض تركيا لمياه نهر الفرات أدى إلى جفاف نهر الخابور وروافده، ما انعكس سلبا على الواقع الزراعي والخدمي.

ونقلت وكالة سانا عن مدير الموارد المائية في الحسكة عبد العزيز أمين أن خرق تركيا للاتفاقية الموقعة مع سوريا حول توزيع حصص مياه نهر الفرات و”سطوها على كميات كبيرة من المياه لاستثمارها في الداخل التركي أديا إلى جفاف نهر الخابور وروافده”.

وأكد أمين أن “روافد الخابور جافة تماما حاليا بينما يقدر التدفق الاعتيادي لها خلال هذه الفترة من العام بين 5 و 8 أمتار مكعب بالثانية”.

بينما أشار مدير الزراعة في الحسكة رجب سلامة إلى “خروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية من الاستثمار نتيجة توقف مشاريع الري على سرير نهر الخابور من مدينة رأس العين حتى ناحية مركدا”.

المصدر: روسيا اليوم