نيوزويك الأمريكية عن الأسد: “لقد عاد”

تحت عنوان “لقد عاد” نشرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية تقريرا تتحدث فيه عن عودة الرئيس السوري بشار الأسد إلى المسرح العالمي وإعادة انفتاح الدول على بلاده بعد قطيعة وعزلة عاشها.

“لم ينج الرئيس السوري فحسب، بل يبدو أنه يستعد للعودة بشكل مذهل إلى المسرح العالمي بعد عقد من الزمان على أفعاله التي ساعدت في نشوب الحرب الأهلية”.

وتضيف المجلة أن الأسد يقف بقوة على رأس دولة محطمة إلى حد كبير، وليس لديها سوى خيارات معدودة، وبمساعدة الحليفين إيران وروسيا، تمكن من استعادة جزء كبير من سوريا من أيدي المتمردين والجهاديين الذين حاولوا الإطاحة به”.

عدد من الدول التي قاطعت الأسد قبل 10 سنوات، بدأت ترحب به مجددا، رغم المعارضة الأمريكية المستمرة لحكمه، تقول المجلة، وتستشهد بما تعتبره “إشارات واضحة” على ذلك، ومنها: إعادة الأردن (الذي تصفع بالحليف الرئيسي للولايات الأمريكية في المنطقة)، فتح حدوده مع سوريا، وإضافة إلى ذلك أشارت المجلة إلى ما اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتخفيف بعض العقوبات على الأسد ضمن قانون قيصر، وسمحت تلك التغييرات بتسليم الغاز المصري والوقود الأردني إلى لبنان عبر سوريا”.

كذلك تحدثت عن إعادة الإمارات والبحرين فتح سفارتيهما في دمشق، ومؤخرا أعادت الشرطة الدولية “الإنتربول” سوريا إلى هيئة إنفاذ القانون العالمية، للمرة الأولى منذ إبعادها عام 2012.

وتشير المجلة إلى أنه “من المتوقع على نطاق واسع أن تعيد جامعة الدول العربية عضوية سوريا قريبا”.

“سيبقى الأسد في السلطة”، هكذا يقول آخر سفير أمريكي في سوريا روبرت فورد، للمجلة، ويضيف: “لا يوجد بديل عملي، ولا يمكن تخيل طريقة تستطيع المعارضة السورية عبرها أن تكون قادرة على إجباره على التنحي”.

ويرسم فورد صورة قاتمة، إذ يقول: “سوريا دولة ممزقة اقتصاديا، وكذلك هي ممزقة اجتماعيا.. لن يتحسن الوضع بالنسبة للسوريين العاديين داخل سوريا، وكذلك لن يتحسن الوضع بالنسبة للاجئين السوريين. إنه أمر مأساوي”.

كذلك تنقل المجلة عن منى يعقوبيان، وهي محللة سابقة في وزارة الخارجية تعمل اليوم مستشارة أولى لشؤون سوريا في معهد الولايات المتحدة للسلام، أنه “ومع عدم احتمال حدوث تغيير في القيادة، سينتقل التركيز الآن إلى كيفية تعامل الدول الأخرى مع دمشق”.

وأضافت: “بالنظر إلى الدعم الروسي والإيراني القوي، من المرجح أن يحافظ الأسد على قبضته على السلطة على المدى المتوسط على الأقل.. لقد أدركت العديد من دول المنطقة ذلك، وبدأنا نرى المزيد من الجهود البارزة لاستيعاب هذا الواقع”.

ما الذي يدفع الدول إلى ذلك؟ تجيب يعقوبيان: “في الوقت الذي تكافح فيه المنطقة الأزمات والفوضى، ومع تعمق التحديات الاقتصادية، وجائحة كورونا، والمعاناة الإنسانية الواسعة الانتشار، فإن الحكومات في المنطقة مهتمة أكثر بوقف تصعيد النزاعات ومعالجة هذه التحديات المستمرة والمزعزعة للاستقرار”.

وكانت المجلة بدأت تقريها بالإشارة إلى التحديات التي واجهت سوريا، وقالت “بدا أنها بداية النهاية للرئيس الأسد، إذ أدت حملات القمع التي شنتها حكومته على الاحتجاجات السلمية في عام 2011 إلى نشوء تمرد مدعوم من أعداء أجانب ومن بينهم الولايات المتحدة”.

وقدرت عدد الذين لقوا حتفهم بأكثر من 600 ألف شخص، إضافة إلى نزوح الملايين، وقالت إن ما شهدته سوريا خلال العقد الماضي وما رافقها من تصاعد في الفظائع، واستخدام للأسلحة الكيميائية، جعل الحرب فيها “واحدة من أكثر الصراعات دموية وأكثرها اضطرابا في القرن الحادي والعشرين”.

وتضيف أن الدول خلال تلك الأزمة بدأت تقطع علاقاتها مع الأسد وحكومته، واحدة تلو الأخرى، بما فيها ذلك الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات اقتصادية في عام 2011 وأغلقت سفارتها نهائيا عام 2012، وحتى جامعة الدول العربية، أبعدت الأسد عام 2011.

المصدر:RT