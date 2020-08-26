هام: الفصائل الموالية لأنقرة تقصف مناطق نفوذ “قسد وقوات النظام” في محيط عين عيسى

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، قصفاً صاروخياً نفذته فصائل ضمن “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة، استهدف مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام في محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 17 من الشهر الجاري، أن مقتل اثنين من قوات سوريا الديمقراطية، وإصابة آخرين منهم، جراء استهداف حاجز لقوات سوريا الديمقراطية بضربات جوية من طائرات مسيرة تركية، قرب قرية أبو صرة في ريف عين عيسى.

وفي سياق ذلك، استهدفت الطائرات المسيرة التركية سيارة عسكرية كانت تتجول في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى إصابة من فيها بجروح متفاوتة.

كما أصيب مدنيان بجروح، نتيجة القصف المدفعي استهدف منزلا في قرية أبو صرة