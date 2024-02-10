هجومان متتاليان.. المجموعات المدعومة من إيران تستهدف قاعدة أمريكية بريف دير الزور

محافظة ديرالزور: هاجمت المجموعات المدعومة من إيران على دفعتين، القاعدة الأمريكية بمعمل كونيكو للغاز، حيث نفذت الهجوم الأول بطائرة مسيرة، تصدت منظومة الدفاع الجوي لقوات “التحالف الدولي” في القاعدة لها، في حين جددت استهداف القاعدة برشقة من الصواريخ، تزامن ذلك، مع تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 113 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 30 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 16 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—31 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 13 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة