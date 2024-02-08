هجومان منفصلان لـ”التنظيم” ضد “قسد” في ريف دير الزور

هجومان منفصلان لـ”التنظيم” ضد “قسد” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: دوت انفجارات عنيفة ناجمة عن هجوم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” استخدم خلاله قذائف ” الأربيجي”، استهدف نقاط عسكرية “لقسد” في جبل البصيرة بريف دير الزور الشرقي دون ورود معلومات ع خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

على صعيد متصل، استهدف مسلحون يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” سيارة عسكرية لـ”قسد”، ليلة أمس، على طريق التحويلة في بلدة محيميدة في ريف ديرالزور الغربي، مما لإصابة عنصرين بجروح وتضرر السيارة.

وأحصى المرصد السوري 29 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 15 قتيل، هم: 12 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم، و2 مدني.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

* 22 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 6 من العسكريين و2 مدني.

* 3 عمليات في الحسكة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

* 3 عمليات في الرقة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

* عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.