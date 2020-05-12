هجوم جديد من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على حاجز لقوات سوريا الديمقراطية في دير الزور

هجوم جديد من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على حاجز لقوات سوريا الديمقراطية في دير الزور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهداف مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بالأسلحة الرشاشة، حاجزاً لقوات سوريا الديمقراطية في قرية حاوي حصان بريف دير الزور، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس الأول، أنه وفي ظل النشاط المتوصل لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، اغتال مسلحان يستقلان دراجة نارية بمسدس كاتم للصوت عنصرين من “قسد” قرب معمل السجاد في بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 498 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 166 مدنيا، من بينهم 11 طفل و7 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 327 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.