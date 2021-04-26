 هجوم مسلح جديد ضمن مناطق قسد يطال حاجزاً لـ “الأسايش” على طريق الحسكة-الهول

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، هجوماً مسلحاً من قبل مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، على حاجزاً لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، وذلك على طريق الحسكة – الهول، دارت على إثره اشتباكات بين المهاجمين وعناصر الحاجز، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري وثق في 14 نيسان الجاري، مقتل المسؤول عن مخفر منطقة رميلان بريف الحسكة، والذي يتبع لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته، على طريق رميلان – اليعربية شمال شرقي الحسكة.