هجوم مسلح يستهدف مقر لفصيل “أحرار الشرقية” في مدينة الباب شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، هجوماً مسلحاً نفذه مسلحون يستقلون سيارة على موقع عسكري تابع لفصيل “أحرار الشرقية” على طريق الراعي ضمن مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل بريف حلب الشرقي، حيث جرى اشتباك بين الطرفين، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأربعاء، قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على دراجة نارية قرب مسجد عائشة في مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل غرفة عمليات “درع الفرات” شرقي حلب، الأمر الذي أدى لمقتل سائق الدراجة وهو من عناصر شرطة الباب بالإضافة لمقتل طفله الذي كان برفقته أثناء الاستهداف.