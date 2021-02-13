هجوم مسلح يستهدف يستهدف حاجز لـ”المخابرات الجوية” في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا

محافظة القنيطرة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على حاجز يتبع لـ”المخابرات الجوية” في بلدة البكار في ريف القنيطرة الجنوبي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري، يوم أمس، إلى أن مسلح يستقل دراجة نارية، استهدف عنصر شرطة من مرتبات قيادة شرطة محافظة القنيطرة، وذلك في سوق قرية القصيبة، ما أدى إلى مقتله على الفور.