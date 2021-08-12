هدوء حذر في منطقة “خفض التصعيد”.. والفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف إدلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا على محاور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها على محور الفوج 46 غربي حلب.

كما استهدف بقذائف B9 تجمعات قوات النظام في قرية الملاجة جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وشهدت منطقة “خفض التصعيد” هدوءًا حذرًا، تخلله استهدافات وعمليات قنص على محاور التماس بين قوات النظام والفصائل.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، أمس، استشهاد مواطن جراء قصف قوات النظام على قرية برزة بريف اللاذقية، بينما كان يجمع الحطب.

كما قتل عنصر من قوات النظام بقصف للفصائل على ريف إدلب الجنوبي.

وأصيب مواطن بقصف لقوات النظام استهدف قرية كفرنوران بريف حلب.

كما أصيب مواطن بقصف بري لقوات النظام استهدف معارة النعسان بريف إدلب.