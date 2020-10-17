 هدوء حذر يسود منطقة “بوتين-أردوغان” تتخلله قذائف واستهدافات متبادلة على محاور القتال

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من الفصائل برصاص قوات النظام على محاور جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، فيما قتل عنصرين من قوات النظام قنصاً برصاص الفصائل على محاور ريف إدلب.

ورصد المرصد السوري، ظهر اليوم، قصفاً مدفعياً استهدف مواقع الفصائل في محور كبانة بجبل الأكراد، فيما يسود الهدوء الحذر منذ ساعات في عموم قطاعات منطقة “بوتين-أردوغان” الأربعة في إدلب وحلب واللاذقية وحماة، تتخلل هذا الهدوء بضع قذائف واستهدافات متبادلة بين قوات النظام من جهة والفصائل من جهة أخرى، على جبهات القتال.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، صباح اليوم، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية أماكن في بليون والبارة وكنصفرة ضمن جبل الزاوية، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.