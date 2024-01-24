هدّم وترحيل “العودة باتت مستحيلة” شهادات من مدينة حمص عقب القرارات الجائرة بحق أبناء الأحياء المعارضة

أقرّ مجلس محافظة مدينة حمص الذي يترأسه المهندس “عبد الله البواب” مشروع بدء هدم المباني السكنية الآيلة للسقوط في حي الخالدية الواقع على مدخل مدينة حمص من الجهة الشمالية، الأمر الذي أثار موجة كبيرة من الاستياء بين أبناء الحيّ الذين عبروا عن رفض هذا القرار الذي من شأنه إنهاء الأمل بعودتهم إلى منازلهم التي دمّرها قصف قوات النظام والميليشيات الداعمة له إبان فترة الحرب التي شهدتها المدينة ما بين عامي 2011 و 2013.

نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في حمص أكّدوا دخول عدد من الآليات الثقيلة إلى الحي وبدأوا بالعمل على هدم المباني السكنية التي تعود ملكيتها لعائلات اشتهرت بمناوئة النظام الحاكم ودعمها للحراك الثوري مع انطلاق شرارة الثورة السورية، الأمر الذي اعتبره أبناء الحي واحداً من أساليب الانتقام التي لجأ إليها نظام الأسد لمعاقبة من وقفوا بوجهه وانحازوا لمطالب الشعب المتمثلة بالحرية والعدل والمساواة.

المهندس (عبد المنعم.ض) من أهالي حي الخالدية قال في حديثه للمرصد السوري: ما أشبه اليوم بالبارحة في إشارة منه إلى انتهاء أعمال الهدم التي طالت الأبنية السكنية في حي جورة الشياح الجار المقابل لحي الخالدية، مشيراً إلى أن جميع الوعود التي تعهّدت بها لجنة الهدم بمجلس محافظة المدينة المتمثلة بإعادة استقبال طلبات أصحاب تلك المنازل لإعادة إعمارها من جديد ذهبت أدراج الرياح.

وأضاف: إن أهالي حي الخالدية حالهم كحال باقي أحياء المدينة أعربوا لرؤساء الأفرع الأمنية عن استعدادهم لإعادة ترميم وبناء ما تهدم من منازلهم وشققهم السكنية على نفقتهم الخاصة تمهيداً للعودة إليها وإنهاء ظاهرة النزوح التي مضى عليها ما يقارب العقّد من الزمن، إلا أن الأخير اتبع أسلوب المماطلة بحجة إجراء دراسات أمنية بحق المتقدمين، بالإضافة لضرورة عرض الأبنية على لجنة استشارية مختصة بالاطلاع على الواقع الفني لتلك المنازل، قبل ان يتضح السبب الرئيسي من وراء عملية التأخير بما نراه اليوم جلياً بالقرارات الرسمية الصادرة عن مجلس المدينة والمتمثل بهدم تلك المباني بشكل تعسفي.

(محمد.ط) من سكان حي جورة الشياح المقابل لحي الخالدية أكد بدوره أن لجنة الهدم التي دخلت منتصف العام الماضي لإجراء تقييم للأبنية السكنية قامت بإدراج عشرات المباني الصالحة لإعادة الترميم ضمن (مشروع الهدم) والذي تمّ تنفيذه على أكمل وجه بحضور ممثلين عن الفرقة الرابعة الذين استملكوا حديد الأسقف كما جرت العادة لصالحهم، ومحذرين أي شخص من نقل مخلفات الهدم ولا سيما (السكراب) وهو حديد الأبواب والنوافذ والتمديدات الصحية وما تبقى من خزانات المياه التالفة لخارج الحي حتى وإن كان صاحب العقار بحدّ ذاته.

في سياق متصل قال (س.ح) أحد صائغي الذهب ضمن السوق المسقوف وسط مدينة حمص، إن الأفرع الأمنية الأربعة أصدروا تعليمات واضحة مع بدء تنفيذ مشروع الهدم بحي الخالدية الذي انطلق بداية الأسبوع الجاري ينصّ على ضرورة التزام جميع الصاغة بعدم شراء أي قطعة ذهب من الأهالي في حال وجد عليها (حكّ- أو تلف – أو أي أثر يثبت أنه تم العثور عليها ضمن ركام المنازل) وذلك تحت طائلة عقوبة السجن والغرامة المالية.

ولفت الصائغ إلى أن هذا القرار يضمن بموجبه لرؤساء الأفرع الأمنية والقائمين على تنفيذ مشروع هدم المنازل عدم تسرب أي من القطع الذهبية التي قدّ يتم العثور عليها من قبل أبناء الحي أو العمال المتعاقد معهم بعملية هدم المنازل، مشيراً إلى أن حي الخالدية الذي أجبرت العشرات من عوائله على مغادرته تاركين وراءهم كل ما يملكون من مصاغ ذهبي وأموال هرباً حملات الاعتقال والقصف التي طالت الحي مع بداية الثورة السورية، من أغنى أحياء مدينة حمص على المستوى المادي.

(أمجد.ش) أحد أصحاب المكاتب العقارية في حمص علّق على مسألة الهدم التي بدأت تدور رحاها في حي الخالدية بالقول: إن مالكي الشقق السكنية المتواجدة على عقارات أرضية هم من أكثر المتضررين بهذه العملية، إذّ أن صاحب العقار من الناحية القانونية يمتلك ما يثبت ملكيته على الأرض، إلا أن صاحب الشقة السكنية على سبيل المثال في الدور الثالث لا يمكنه إعادة بناء منزله حتى يتم جاره الذي في الأسفل بناء الطابق الثاني، وهنا ندخل بعملية معقدة في حال كان صاحب الدور الثاني في عتاد المفقودين أو المتوفين أو حتى اللاجئين خارج سوريا.

ولفت إلى أن ما ينتظرنا من معوقات كأبناء حي الخالدية في حال أقرّت حكومة النظام بأحقيتنا بالعقار (قانونياً) سيجبر أصحاب الشقق العلوية على بيع ملكيتهم بمبالغ بخسة على غرار ما حصل بأحياء المحافظة السورية دمشق (القابون وحرستا ودوما) الذين واجهوا ذات الصعوبة ليكون خيار التنازل والبيع هو ملاذهم الأخير.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة 75 بالمئة من أهالي الأحياء المصنّفة بـ (المعارضة) بمدينة حمص ما يزالوا خارج جدران منازلهم بسبب منعهم من العودة من قبل الأفرع الأمنية التي تتذرع دائماً بوجود طلبيات أمنية بحق مالكي المنازل، أو بوجود أحد أفراد عائلاتهم في الشمال السوري الأمر الذي تعاقب عليه حكومة الأسد باعتبارها مناطق معارضة بالمجمل وخارجة عن سيطرتهم، قبل أن يزيد الأمر صعوبة من خلال القرارات الجائرة التي بدأ تطبيقها بعمليات الهدم الممنهجة والتي ستجعل من الصعب جداً التفكير بعودتهم إليها على الأقل خلال الفترة الراهنة.