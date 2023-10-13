“هذه نهاية كل تاجر شبوة”.. مجهولون يغتالون تاجراً بريف درعا الشرقي

محافظة درعا: عثر أهالي على جثة مواطن ينحدر من بلدة تسيل، ويسكن في بلدة نصيب، جرى تصفيته بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، ومرميا بين بلدتي الطيبة وأم المياذن بريف درعا الشرقي، حيث عثر بجانب جثته ورقة مكتوبة عليها “هذه نهاية كل تاجر شبوة”.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 405 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 330 شخصا، هم:

-113 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

-144 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 23 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 11 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.