هطولات مطرية غزيرة في الرقة تلحق الضرر بممتلكات المواطنين

محافظة الرقة: شهدت مدينة الرقة وأريافها اليوم الأربعاء هطولات مطرية غزيرة منذ ساعات الظهيرة وحتى المساء، الأمر الذي أدى لحدوث فيضانات في مناطق متعددة من أحياء المدينة والمخيمات وأريافها.

وحدثت فيضانات وسيول غزيرة اجتاحت الأراضي الزراعية والمنازل في ريف الرقة الشمالي وبالتحديد منطقة “الرحيات” التي غمرت مياه السيول طرقات القرية وشوارعها.

فيما شهدت منطقة الكسرات تشكل سيول من سلسلة الجبال المحاذية للريف الجنوبي غمرت الشوارع وبعض من منازل المزارعين وأراضيهم.

وأكد نشطاء المرصد السوري في الرقة أن الهطولات المطرية أدت لتشكل سيول وحلية في منطقة الطريفاوي بريف الرقة الشرقي التي اجتاحت الأراضي الزراعية وممتلكات السكان المحليين.

أحياء وأسواق مدينة الرقة ليست بالحال الأفضل، حيث شهدت منطقة الدرعية والحصيوة والانتفاضة، طوفان العديد من المنازل نتيجة سوء الصرف الصحي وتهالك الشبكة الأمر الذي دفع العديد من السكان للنزوح مؤقتاً من البيوت التي غمرتها المياه.

بالمقابل تعاني مخيمات النازحين في منطقة سهلة البنات ومخيم اليوناني، من واقع مزري نتيجة تهالك الخيام وتشكل برك ومستنقعات توسطت المخيمات التي بنيت في أرض زراعية تفتقر للخدمات وشبكات تصريف المياه.

وقال الناشط (أ.ع) للمرصد السوري: إن واقع المخيمات العشوائية أمر عسير خاصة في فصل الأمطار، حيث انعدام وسائل الخدمات وشبكات الصرف الصحي والمياه، ما يجعل موسم الأمطار يكون وبالاً على القاطنين في تلك المخيمات، وتتشكل برك مائية كبيرة في قطاعات المخيمات خاصة في منطقة سهلة البنات والتي قد لاتجف حتى نهاية الربيع من كل عام، وهو مايجعل المخيم بيئة للأمراض والأوبئة خاصة بالناحية المقابلة للمخيم وهي مكب النفايات.