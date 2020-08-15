هفال تمو.. قصة شاب سوري تغلب على تحديات الحرب وحصد أعلى الدرجات في الدراسة في بريطانيا

على الرغم من المآسي والأهوال التي عاشها السوريون على مدار السنوات العشر الماضية، فإن بارقة أمل لا تزال تتبدى من خلال الشباب السوري الذي نجح في التفوق في الخارج في بلدان لجوء، حيث يحقق الشباب السوريين إنجازات هائلة على المستويين الدراسي والمهني. ومن بين قصص النجاح التي سطرها السوريون في أراضي اللجوء، قصة الشاب الكردي هفال تمو الكردي الذي ينحدر من مدينة كوباني (عين العرب) التي تُعد رمز المقاومة في مواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية”.

الشاب “تمو” من مواليد عام 2002، وعاش ودرس في حلب حتى عام 2015، حيث تسببت وفاة والده عام 2013 وتدهور الأوضاع الأمنية بشكل سريع إلى اتخاذ قرار مغادرته بصحبة أسرته التي تتكون من الأم والأخت إلى بريطانيا للانضمام إلى الأخ الأكبر الذي كان يعيش في بريطانيا منذ عام 2004. وكعادة رحلات الفرار من جحيم الحرب في سوريا، مر “تمو” وأسرته بظروف صعبة بدأت بالانتقال إلى لبنان أولا ثم منها إلى تركيا، وهناك بذلك جهود عديدة لمغادرة تركيا إلا أن معظمها باء بالفشل، وفي إحدى المرات اعتقلته الشرطة التركية وقضى ليلة في سجن تركي مع البالغين رغم أنه لم يكن يتعدى الرابعة عشرة من عمره، ما تسبب في إصابته بصدمة نتيجة تلك التجربة الصعبة وغير الإنسانية.

ولم يُكتب لـ”تمو” أن تكون رحلته سهلة، حيث اضطر إلى التوجه بصحبة والدته إلى اليونان في أوائل عام 2016 بعد أن نجحت شقيقته في الانتقال إلى بريطانيا، وبعد عدة محاولات وصلت الوالدة أيضا إلى بريطانيا في مايو/آيار 2016، إلا أنه بقي مع العائلة اليونانية التي اعتنت به لمدة عام آخر. ويقول “تمو” إنه على الرغم من أن العائلة اليونانية بذلت كل ما هو ممكن من أجل أن تجعل حياته أسهل كثيرا، فإنه شعر بأنه وحيد في بلد غريب لا يتحدث لغته. ويضيف “تمو”: “لم أتمكن من الذهاب إلى المدرسة في اليونان، لكنني تعلمت اللغة اليونانية في المنزل مع العائلة. وفي النهاية، طلبت والدتي اللجوء في بريطانيا وحصلت على اللجوء، وبدأت في طلب لم شمل الأسرة، وأخيرا انضممت إلى عائلتي في لندن في مايو/آيار 2017، وذهبت إلى مدرسة هندن المحلية لأداء الشهادة الثانوية العامة، وكانت بالفعل نهاية العام الدراسي”.

ويضيف “تمو”: “لكنني كنت مصمما على تعويض الأعوام التي فاتتني، لذلك عملت بجد وحصلت على نتائج ممتازة في عام 2018، على الرغم من أنني لم أكن أتحدث الإنجليزية بطلاقة حينها. وبعد ذلك انتقلت إلى أكاديمية رين ودرست هناك، وحصلت مؤخرا على أعلى الدرجات الأكاديمية في الثانوية العامة البريطانية في مواد العلوم والكيمياء والرياضيات، وتم قبولي لدراسة الطب في جامعة إكستر في سبتمبر/أيلول 2020”.

الشاب الكردي السوري أكد أنه من خلال إعلان قصته، يسعى إلى إلهام المزيد من الشباب السوريين للتغلب على تحديات الحياة التي تواجههم وتحقيق أحلامهم بغض النظر عن الأزمة الإنسانية الكارثية التي يمر بها السوريون. ووجه “تمو” الشكر لعائلته وللعائلة اليونانية التي تحملت مسؤوليته لفترة طويلة.