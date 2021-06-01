هل هناك معارضة سورية؟

النظام المنتصر عسكريا والمحاصر دوليا لن يخرج من عزلته دون معارضة قوية وذات مصداقية داخليا وخارجيا، ويبدو أن النظام الذي حارب المعارضة خسر كل ما يمكن أن ينقذه من ورطته.