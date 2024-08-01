هل يشكل اغتيال هنية بداية تصعيد جديد في الساحة السورية؟

بعد الاستهداف المباشر لرئيس المكتب السياسي في حركة حماس اسماعيل هنية، خلال زيارة كان يؤديها إلى إيران وهي الأولى بعد أشهر من الحرب على غزة، اتهم محللون إيران بالتواطؤ في عملية الاغتيال، سيما وأن العملية كانت تفسر ضعف الرصد الاستخباراتي والأمني.

وعن إمكانية توسع المعركة بين لبنان وسوريا، قال الباحث المختص في الشأن الإيراني مصطفى النعيمي، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أبعاد اعتداءات مجدل شمس واغتيال هنية لن تكون محدودة الجغرافيا وقد تصل إلى سوريا ولبنان على وجه التحديد وقد تم تسجيل اشتباكات واطلاق صواريخ من قبل الفصائل الموالية لايران بشكل عام حيث أن الاستهدافات الصاروخية لم تتوقف، ماتترجمه إسرائيل بأنه تهديد لها يستحق الرد.

ولفت إلى وجود تهديدات حقيقية لتل ابيب من الجنوب اللبناني الذي يستمر عبره حزب الله في إطلاق صواريخ محددة الهدف.

وتحدث عن رصد الأجواء اللبنانية والسورية من قبل الطيران الصهيوني كما تم تسجيل تحليق طائرات أمريكية، ما يؤكد الدعم اللوجستي الكامل لإسرائيل من قبل واشنطن، برغم الحديث عن ضغوطات أمريكية لمنع تل ابيب من شن معركة جنوب لبنان.

ويعتقد محدثنا أن عملية اغتيال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تأتي في سياق استكمال مشروع إسرائيل في تصفية خصومها خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة واختيار إيران هي رسالة مزدوجة تدل على حجم هشاشة الدولة الإيرانية من الناحيتين الاستخباراتية والأمنية، أما بخصوص انعكاساتها على القضية السورية يرى أنها ربما لن تكون لها معاكسات تكتيكية وإنما ستقتصر على البحث عن أماكن آمنة لحماس خارج سوريا بسبب تخوف حماس من استهداف قادتها هناك” بالتالي رفع الحيطة والحذر لدى حماس سيكون المشهد القادم وسينحسر تموضع حماس في سوريا وربما حتى في العراق خاصه وأن حجم الخرق الأمني كان واضحا في طهران وستتخذ إجراءات واحتياطات أمنية لتجاوز هذه المرحلة وبنفس الوقت سينعكس على الحركة سلبا هذا الإجراء من حيث استخدام الجغرافيا السورية كساحة صراع”.