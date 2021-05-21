هنية يشكر إيران على تقديم السلاح إلى حماس في غزة

هنية يشكر إيران على تقديم السلاح إلى حماس في غزة

شكر مصر التي واكبت المعركة يوماً بيوم ومارست دورها من أجل كبح الهجوم الإسرائيلي.. وقال “سنعمل على إعادة إعمار غزة بجهود الخيّرين من العرب”

زعم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الجمعة، أن حماس انتصرت في هذه الجولة مع إسرائيل، مشيراً إلى أن القدس هي محور الصراع مع إسرائيل.

ومن العاصمة القطرية الدوحة، دعا هنية إلى موقف فلسطيني موحد لمواجهة إسرائيل، مضيفاً: “نحن بحاجة إلى تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي، وسنعمل على إعادة إعمار غزة بجهود الخيرين من العرب”.

وأضاف هنية: “سنعمل على إعادة إعمار غزة ولن نتخلى عن أسر الضحايا”.

وتوجه بالشكر إلى مصر “التي واكبت المعركة يوما بيوم ومارست دورها من أجل كبح الهجوم الإسرائيلي”، بحسب تعبيره.

المصدر: العربية