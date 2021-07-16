هولندا.. السجن 20 عاماً لسوري من “النصرة” ارتكب جرائم حرب أمكن سماع صوت أحمد الخضر في تسجيل يصور إعدام جندي في جيش النظام السوري في 2012

أصدرت محكمة هولندية اليوم الجمعة حكماً بسجن سوري يبلغ من العمر 49 عاماً لمدة 20 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقال القضاة إن أحمد الخضر، وكنيته “أبو خضير”، كان عضواً في جبهة النصرة المتطرفة التي تحالفت في وقت ما مع تنظيم القاعدة في سوريا.

وخلصوا إلى أنه أمكن سماع صوت الخضر في تسجيل يصور إعدام جندي في جيش النظام السوري أسير وملطخ بالدماء بإطلاق الرصاص عليه على ضفاف نهر الفرات في 2012.

المصدر: العربية