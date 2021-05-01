هولندا تسحب الجنسية من 6 أشخاص زاروا سوريا و انضموا إلى منظمات إرهابية

هولندا تسحب الجنسية من 6 أشخاص زاروا سوريا و انضموا إلى منظمات إرهابية

سحبت وزيرة الدولة للأمن والعدل الجنسية الهولندية من ستة أشخاص سافروا إلى سوريا وذلك بعد اتهامهم بالانتماء إلى حركات “جهادية”.

وأصدر مجلس الدولة الهولندي قراراً بتفويض وزيرة الدولة لشؤون العدل والأمن “أنكي كنول” بسحب الجنسية الهولندية من ستة أشخاص ممن يُسمَّون “بالمسافرين” إلى سوريا.

ونشرت وزيرة الدولة ما تعتقده أنها أسباب كافية حيث انضموا إلى منظمات إرهابية مختلفة وفقاً لتصنيف هولندا، وجاء ذلك في سبعة أحكام صادرة عن دائرة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الجمعة 30 أبريل 2021.

المصدر: هنا هولندا