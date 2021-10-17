هيئة”تحرير الشام” تعتقل ثلاثة أشخاص من أحد مخيمات ريف إدلب الشمالي

محافظة إدلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوة أمنية تابعة لهيئة “تحرير الشام” داهمت يوم أمس “مخيم سرغايا” الواقع في بلدة أرمناز شمالي إدلب واعتقلت ثلاثة أشخاص بتهمة التجارة بالسلاح.

وفي الـ 14 من أكتوب/ تشرين الأول، أعلن الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام إلقاء القبض على أحد مسؤولي التفخيخ بـ “سرية أنصار أبي بكر الصديق” المسؤولة عن عمليات التفجير ضد القوات التركية في إدلب، وهو العنصر الأول الذي يتم اكتشافه.

ويأتي ذلك بعد أكثر من عام على ظهور السرية وإعلانها الأول عن تنفيذ هجمات ضد القوات التركية في إدلب، والتي كان آخرها مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين من القوات التركية، مساء يوم 15 أكتوبر، بانفجار عبوة ناسفة موجهة، استهدفت آليات للقوات التركية، قرب مفرق كفريا – معرة مصرين، على طريق إدلب – باب الهوى شمال مدينة إدلب.