هيئة التفاوض السورية تنهي مهام العضو قاسم الخطيب من عضوية هيئة التفاوض واللجنة الدستورية المصغرة.

انهت هيئة التفاوض السورية – مساء اليوم- اجتماعها الرسمي الدوري، وقالت الهيئة في بيان وجهته لأعضاء الهيئة، أنها وباكتمال النصاب القانوني تمّ مناقشة والبتْ بطلبي الاستبدال الّذين تقدمت بهما منصة القاهرة رسمياً. حيث تم استبدال السيد قاسم الخطيب عضوهيئة التفاوض وعضو اللجنة الدستورية، ليحل محله كل من السيدين نضال محمود الحسن ليكون عضواً في هيئة التفاوض وتليد صائب ليكون عضواً في اللجنة الدستورية. و وجهت هيئة التفاوض الشكر والتقدير للسيد قاسم الخطيب على الأداء والجهد المبذول من قبله في المرحلة الماضية.

وقالت منصة القاهرة للمعارضة السورية– مساء اليوم- أنها أخطرت هيئة التفاوض في كتاب رسمي لها ” وإستناداً إلى اللّوائح الدّاخليّة لهيئة التّفاوض السّوريّة، و عبر منسّقها فراس الخالدي بإستبدال عضويّة السّيّد قاسم الخطيب ( العضو المفصول من تيّار الغد ) في كلّ من هيئة التّفاوض واللّجنة الدّستوريّة بالسّيدين نضال الحسن لمقعد هيئة التّفاوض وتليد صائب لمقعد اللّجنة الدّستوريّة وذلك من تاريخه ، على أن يشارك السّيّد تليد صائب في إجتماعات الدّورة القادمة للهيئة المصغّرة للّجنة الدّستوريّة السّوريّة في جنيف في وقت لاحق من هذا الشّهر، حسب ماجاء في كتاب منصة القاهرة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد نشر في 22 أكتوبر 2020 بياناً صادراً عن تيار الغد السوري المعارض أعلن فيه ” فصل قاسم الخطيب عضو الأمانة العامة للتيار نتيجة إساءة نشرها على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك ضد مملكة البحرين”، بينما نفى قاسم الخطيب أية علاقة له بالتيار، في إشارة لقرار فصله ، حيث كتب على صفحته على موقع فيس بوك: ” لا تربطني أية علاقة بتيار الغد السوري المعارض الذي يترأسه أحمد الجربا”