هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي تحمّل النظام مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية في سوريا

بيان سياسي للرأي العام

عقد المكتب السياسي لهيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي اجتماعه الدوري بتاريخ 11 شباط 2024 وتداول مجمل القضايا التي طرحت على جدول أعماله، شملت تفاقم الأزمة المعيشية التي تنذر بنتائج خطيرة. وتعرض المدنيين السوريين في كافة المناطق للقتل وتدمير البنى التحتية وما تبقى لهم من مقدرات، تحت ذرائع مختلفة. وتم التطرق إلى قصف النظام للشمال الغربي مدعوماً بالطيران الروسي، والأعمال العدائية التي تنفذها دولة الاحتلال التركي وتدميرها الممنهج للبنى التحتية في مناطق الإدارة الذاتية، واستمرار دولة الاحتلال والإرهاب الإسرائيلي باستباحة سوريا وقصفها لمجمل المناطق، وأخيراً قصف الطيران الأمريكي والبريطاني في المنطقة، مما ينذر بتفاقم المخاطر وتحويل مناطق النفوذ إلى واقع تقسيمي يرفضه السوريون. وقد اتخذ المكتب السياسي المواقف التالية:

1-تتحمل السلطة السورية المسؤولية الأساسية لاستمرار الأزمة وتفاقمها بسبب تعنتها ورفضها لأي شكل من أشكال الحل السياسي الذي نعتبره المخرج الوحيد من الأزمة، عبر حوار سوري – سوري ينجز عملية سياسية يمتلكها السوريون، من خلال حوارات تؤدي إلى مؤتمر وطني يمكن أن يكون بمثابة جمعية تأسيسية، تعمل خلال مرحلة انتقالية للتوافق على دستور لسوريا المستقبل، تكون فيها سوريا دولة ديمقراطية تعددية علمانية لامركزية، وتجرى بموجبه انتخابات عامة بإشراف ورعاية الأمم المتحدة.

وننوه في هذا السياق إلى عقم مسارات الحل السياسي التي فرضت على السوريين من الخارج، ونرى ضرورة الدفع بمسار داخلي يمثل الأجندة الوطنية، بما يتوافق مع روحية القرار ٢٢٥٤ كوثيقة توافق دولي.

2- نتيجة لاستمرار الأزمة السورية تفاقمت كثيراً ظروف حياة السوريين سواء في الداخل أو في الخارج. وبهذا الخصوص يرى المكتب السياسي أن جميع سلطات الأمر الواقع التي تتقاسم الجغرافيا السوري تتحمل المسؤولية عن هذا الوضع بدرجات متفاوتة ومختلفة.

3- يرى المكتب السياسي ان الحوار الجدي والمسؤول بين النظام السوري والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا مهم جداً على طريق الخروج من الأزمة السورية. وبهذا الخصوص ينبغي في أي حل سياسي للأزمة السورية التأكيد على الحقوق الهوياتية لجميع السوريين من مختلف الانتماءات القومية بما يعزز وحدة سورية أرضاً وشعباً.

ويتطلب ذلك توسيع دائرة التمثيل للوفد الذي يمثل الإدارة الذاتية في هذا المسار، ليشمل ممثلين عن قوى المعارضة الديمقراطية على المستوى الوطني.

4- بخصوص انتفاضة السوريين في السويداء يعلن المكتب السياسي تضامنه وتأييده لجميع المطالب السياسية والمطلبية المشروعة والواقعية، ويحذر من النزعات الانعزالية التي قد تغري بعض ضعاف النفوس والمندسين أو المرتبطين بأجندات خارجية.

كما يؤكد على أن الشكل الذي تأخذه الاحتجاجات بالسويداء هو الشكل الأمثل للنضال، ويتطلب تعميمه على جميع المناطق السورية للوصل إلى حل سياسي.

5- يدين المكتب السياسي أي عمل عسكري يستهدف أي من الأراضي السورية، ويعتبره بمثابة اعتداء صادر عن قوة احتلال، باستثناء الأعمال الموجهة ضد داعش والنصرة والتنظيمات المنبثقة عنها، وهذه مهمة السوريين بشكل رئيسي. وكما يدين بأشد عبارات الإدانة الأعمال العدائية لكل من دولة الاحتلال التركي ودولة الاحتلال الإسرائيلي، ويطالب بوقفها، ويناشد الأمم المتحدة والقوى الدولية المؤثرة بالتدخل لمنع هذه الاعتداءات التي تتسبب بسقوط ضحايا سوريين، وتدمر مقومات عيشهم.

6- يرى المكتب السياسي بأن خروج جميع القوات الأجنبية من سورية قضية في غاية الأهمية لاستقرار سورية ولإنجاز المهام الوطنية السابقة الذكر، على أن يتم ذلك وفق ما يرتئيه الاجتماع السوري الذي يمثله المؤتمر الوطني.

7- بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسببت به من دمار شامل للبنى التحتية والعمرانية عداك عن قتل عشرات الألاف من الفلسطينيين، فإن المكتب السياسي يدين بأشد العبارات الجرائم والمجازر الإسرائيلية والتأييد والدعم الأمريكي والغربي السافر لها، ويعلن عن تأييده لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة العادلة على أرض وطنه. وبهذا الخصوص أيضا يعظم المكتب السياسي التضامن غير المسبوق لشعوب العالم مع قضية الشعب الفلسطيني المضطهد.

8- يرى المكتب السياس إن الصراع القائم على الصعيد الدولي وما يمكن أن ينتج عنه من اصطفافات جديدة، قد تصل لرسم خرائط جديدة للمنطقة والعالم، تحت شعار عالم متعدد الأقطاب، وأن صراعاً نتج عن تغول القوى المهيمنة على الثروة والسلطة العالميتين بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مشروعها للعولمة الاقتصادية، والتدخلات العسكرية المباشرة، قد أفضى إلى عالم غير عادل مليء بالاضطرابات والنزاعات والفوضى. ويحذر المكتب السياسي أن يأخذ صراع التعددية القطبية العالمية إلى شكلاً جديداً من أشكال الصراع يدفع ثمنه شعوب المنطقة وبالتحديد الشعبين الكردي والفلسطيني.

وفي هذا السياق فإن المكتب السياسي يأمل أن يكون التوجه لدى القوى الدولية نحو عالم أكثر سلماً وأكثر عدالةً وأكثر ديمقراطيةً، وأقل ظلماً وتعسفاً واضطهاداً.

9- ويناشد المكتب السياسي جميع القوى السورية بالتمسك بالمصلحة الوطنية العليا، وعدم الانجرار نحو سياسات المحاور وصراعات القوى المتدخلة في الشأن السوري، والتأكيد على اللحمة الوطنية، والدفع بجميع الأطراف السورية إلى الجلوس على طاولة الحوار لإنقاذ البلاد من الأزمة وتحقيق المطالب المشروعة والعادلة لجميع السوريين.

11 شباط 2024

هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي

المكتب السياسي