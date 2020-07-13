هيئة تحرير الشام تداهم منزلا شرق إدلب وتقتل شخصا وتعتقل 5 مطلوبين بتهم أمنية 

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت القوة التنفيذية التابعة لهيئة تحرير الشام، اليوم، منزلا في بلدة سرمين شرق مدينة إدلب، واشتبكت مع 6 أشخاص من المطلوبين لديها بتهمة الانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” وزعزعة الأمن في مناطق نفوذها، ما أدى إلى مقتل أحدهم واعتقال الـ5 الآخرين.

وكان المرصد السوري رصد في الخامس من حزيران الفائت، العثور على جنديين تركيين أحدهما قتيل والآخر مُصاب، على الطريق الواصل بين مدينتي إدلب سرمين، بالقرب من إحدى النقاط التركية في المنطقة.