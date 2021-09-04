هيئة تحرير الشام تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف حلب.. والأخيرة تقصف مواقع الفصائل في ريف حلب الغربي

استهدفت هيئة تحرير الشام بالقذائف الصاروخية، تجمعات ومواقع قوات النظام في بلدة بسرطون بريف حلب الغربي.

وفي سياق ذلك، قصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات الفصائل في قرية تديل بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، اليوم، قصفًا نفذته طائرات حربية روسية على منطقتي أورم الجوز ومحيط البارة وكنصفرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث جرى استهداف المناطق آنفة الذكر بنحو 6 غارات جوية، تزامنًا مع استمرار تحليق الطيران الروسي في أجواء المنطقة.