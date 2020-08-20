هيئة تحرير الشام تضع يدها على 130 منزلا للمواطنين في “معارة إخوان” وتطرد عائلة مهجرة من أحد المنازل

طرد عناصر من هيئة تحرير الشام عائلة مهجرة من ريف أبو ظهور، من منزل سكنته قبل أشهر لأحد المهجرين في قرية معارة الإخوان بريف إدلب، واسكنت بدلا عنه عائلة أحد المقاتلين التابعين لها.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، وضعت هيئة تحرير الشام أرقاما على الممتلكات التي وضعت يدها عليها وتقدر بنحو 130 منزلا في القرية، تعود ملكيتها لطائفة الموحدين الدروز، هاجروا إلى مناطق النظام السوري وإلى دول الجوار وأوروبا، تزامنا مع اندلاع الثورة السورية.

وكانت مصادر موثوقة للمرصد السوري أفادت، في 18 آب/أغسطس، بأن عناصر من القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام استقدموا آليات للحفر وأجهزة للكشف عن “الفراغ تحت الأرض” والمعادن بهدف إجراء عمليات التنقيب واستخراج اللقى الأثرية في “تل غنام” الأثري في ريف جسر الشغور الشمالي.

ووفقا لمصادر أهلية فإن صاحب الأرض رفض مع أقربائه أعمال الحفر والتجريف، وطردوهم في المرة الأولى، إلا أن “تحرير الشام” دفعت بتعزيزات وجنود مدججين بالسلاح في الجولة الثانية قبل أن تطردهم النساء من التل الأثري أيضا.

وفي سياق ذلك، استدعى المكتب الأمني في بلدة زرزور صاحب الأرض، وأجبره تحت التهديد على إبرام صفقة معهم لاستكمال البحث عن الآثار في أرضه، مقابل نسبة مما يخرج منها.

وبرر المكتب الأمني بأن الكنوز والدفائن في مناطق نفوذهم هي من “حق المجاهدين”، ولا يحق لأصحاب الأرض الاعتراض على أعمالهم تحت أي ظرف كان.