هيئة تحرير الشام تعتقل اثنين من “أحرار الشام” عند معبر الغزاوية شمال غربي حلب

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هيئة تحرير الشام، عمدت إلى اعتقلت اثنين من مقاتلي حركة أحرار الشام الإسلامية، وذلك أثناء مرورهم من حاجز تحرير الشام عند معبر الغزاوية شمال غربي حلب، خلال توجههم إلى إدلب، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقال.

وكان المرصد السوري نشر في 22 الشهر الجاري، أن عناصر حاجز هيئة “تحرير الشام” قاموا باعتقال ناشط إعلامي سابق لدى فصيل “جيش المجاهدين” وذلك أثناء محاولته عبور مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل “غصن الزيتون” برفقة عائلته باتجاه مناطق هيئة “تحرير الشام” في ريف حلب من معبر الغزاوية الفاصل بين المنطقتين في ريف حلب الشمالي الغربي.

ونشر المرصد السورب 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن هيئة تحرير الشام عمدت إلى اعتقال “مدير المكتب اللوجستي” ضمن منظمة “اتحاد المكاتب الثورية”، وذلك في مدينة سلقين بريف إدلب، على خلفية دعوى قدمها المجلس المحلي في كفرنبل ضده، بعد انتقاده لعمل المجلس بمنشور على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.