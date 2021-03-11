هيئة تحرير الشام تعتقل اثنين من تنظيم “حراس الدين” الجهادي قرب الحدود مع لواء اسكندرون

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، اعتقال قوة عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام لشخصين اثنين من تنظيم “حراس الدين” الجهادي، في إطار الحملات المتواصلة لتحرير الشام ضد حراس الدين، حيث جرت عملية الاعتقال الأخيرة في سوق بلدة باتبو بريف إدلب الشمالي قرب الحدود مع لواء اسكندرون.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد أشار في الـ 3 من مارس/آذار الجاري إلى أن عناصر من هيئة “تحرير الشام”، داهموا منازل في بلدة كللي بريف إدلب، واعقلوا شابين مهاجرين من جنسية غير سورية، بتهمة الانتماء إلى تنظيم “حراس الدين”، دون ورود تفاصيل حول مصيرهما حتى الآن، وكانت مصادر المرصد السوري قد أفادت،قبل يوم، بأن هيئة “تحرير الشام” اعتقلت اثنين من منتسبي “حزب التحرير” من بلدة كللي شمالي إدلب، أحدهما من من جنسية غير سورية، بالتزامن مع استنفار أمني لعناصر “تحرير الشام” شهدته قرية دير حسان شمالي إدلب، تمهيدا لمداهمة بعض المنازل واعتقال مطلوبين من تنظيم “حراس الدين” المتهم بولائه لتنظيم “القاعدة”.