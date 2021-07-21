“هيئة تحرير الشام” تعتقل مسؤول عن مركز لرعاية القطط من مدينة إدلب

محافظة إدلب: اعتقلت دورية تابعة لـ”هيئة تحرير الشام” مواطن مهجر من مدينة حلب، يعمل كمسؤول لمركز يرعى القطط وذلك بعد مداهمة منزله يوم أمس في مدينة إدلب، يرجح أن يكون سبب الاعتقال بسبب الدعم الذي يتلقاه مسؤول المحمية من جهات غربية ترعى حقوق الحيوان.

وفي 15 يوليو الجاري رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيام دورية أمنية تابعة لـ”هيئة تحرير الشام” باعتقال طبيب من عيادته في مدينة الدانا قرب الحدود مع لواء اسكندرون شمالي إدلب وينحدر الطبيب من بلدة السحارة بريف حلب الغربي ولم تعرف أسباب ودوافع اعتقاله حتى اللحظة.