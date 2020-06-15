هيئة تحرير الشام تعتقل مقاتل في “الجبهة الوطنية للتحرير” بريف إدلب لأسباب مجهولة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هيئة تحرير الشام، عمدت إلى اعتقال مقاتل لدى فصائل “الجبهة الوطنية للتحرير” وهو من أبناء مدينة معرة النعمان، حيث جرت عملية الاعتقال من على أحد حواجز تحرير الشام أثناء توجه المقاتل إلى سلقين، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب اعتقاله

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن قوة أمنية تابعة لحكومة “الإنقاذ” الموالية لـ”تحرير الشام” اعتقلت نائب مدير صحة إدلب، على خلفية احتجاجات لطلاب جامعة إدلب “كلية الطب البشري”، على القرارات الأخيرة الصادرة عن مديرية الصحة، بمنعها للطلاب من التدريب ضمن المشافي.