هيئة تحرير الشام تعتقل وتعذب مدير أحد المخيمات الحدودية مع لواء إسكندرون 

اعتقل الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام، مدير أحد مخيمات النازحين في محافظة إدلب.

ووفقاً للمصادر، فإن عناصر أمنية اعتقلوا مدير مخيم المعهد الزراعي في مدينة حارم قرب الحدود مع لواء إسكندرون، وذلك بعد مشادة كلامية مع أمير قطاع حارم، حيث اتهم الأمير بمحاولة سرقة مخصصات النازحين عن طريق مدراء المخيمات، ليتم اعتقاله وتعذيبه، في حين أفرج عنه بعد وساطة من قادة في تحرير الشام ووجهاء العشائر في المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، انتشاراً أمنياً لهيئة تحرير الشام في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، تزامناً مع تطويق مقر عمليات اللواء الرابع في “الجيش الوطني” الواقع حي الأشرفية، حيث تمكنت هيئة تحرير الشام من دخول المقر والسيطرة عليه بالقوة، وطردت العناصر المتواجدة.