“هيئة تحرير الشام” تعتقل 4 جهاديين من فصيل “أنصار الإسلام” في مدينة جسر الشغور غربي إدلب

محافظة إدلب: اعتقل الجهاز الأمني التابع لـ “هيئة تحرير الشام” 4 جهاديين من مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن الجهاديين الذين جرى اعتقالهم ينتمون لفصيل “أنصار الإسلام” دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد نشر في الـ 29 من مايو/أيار، بأن مدن وبلدات في ريف إدلب، شهدت استنفارًا أمنيًا، لعناصر هيئة تحرير الشام، وذلك لاعتقال عدد من المطلوبين لها بحجة تأييد النظام السوري، ففي مدينة الدانا عززت هيئة تحرير الشام حواجزها الأمنية عند مداخل المدينة والطريق الزراعي، وفتش ودقق عناصرها مع المواطنين، حيث اصطفت طوابير طويلة من السيارات على حواجزها.

كما شهد قطاع الحدود في كل من مدينة حارم وسلقين ودركوش وصولًا إلى ريف جسر الشغور بريف إدلب الشمالي الغربي والغربي، استنفارًا أمنيًا لعناصر القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام وسط معلومات عن شنها لحملة اعتقالات طالت العشرات.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في ذات اليوم انتشاراً مكثفاً للجهاز الأمني التابع لتحرير الشام، في مدينة سلقين بريف إدلب الشمالي الغربي، وذلك منذ ساعات الصباح الأولى، وسط عمليات تفتيش دقيقة للآليات والمارة وتدقيق كبير جداً، دون معلومات مؤكدة عن الأسباب، فيما إذا كانت تتعلق بقضية اعتقال الشخص الذي احتفل بفوز بشار الأسد، أم لأسباب أخرى.

وأشار المرصد السوري في 28 مايو/أيار، بأن قوة أمنية تابعة لتحرير الشام اعتقلت شخص من مدينة سلقين القريبة من الحدود مع لواء اسكندرون شمال غرب إدلب، وذلك بعد نشره لشريط مصور دعماً لبشار الأسد بنجاحه في مسرحية الانتخابات الرئاسية.