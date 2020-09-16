هيئة تحرير الشام تعدم شاباً بتهمة المشاركة بعمليات قتل وسرقة في ريف إدلب

أعدمت هيئة تحرير الشام، الاثنين 14 أيلول الجاري، شابا من أبناء بلدة قسطون في سهل الغاب رمياً بالرصاص، وذلك بعد ثبوت التهم الموجهة إليه بعمله ضمن عصابة سرقة وقطع طرقات واعترافه بالمشاركة في جريمة قتل أحد الصرافين في ريف مدينة جسر الشغور في وقت سابق، بالإضافة إلى بعض السرقات في المنطقة.

ووفقا لمصادر محلية، فإن هيئة تحرير الشام صادرت من عائلته كمية من الذهب بالإضافة إلى مبلغ يقدر بـ25 ألف دولار أمريكي.

وكانت هيئة تحرير الشام قد أعدمت، في أيلول الفائت، 4 مجرمين قاموا بقتل صراف وسرقة مبلغ مالي منه يقدر بحوالي 100 ألف دولار أمريكي منذ فترة على طريق جوزف-أنب.