هيئة تحرير الشام تفرج عن 5 معتقلين كانت قد اعتقلتهم بتهمة الانتماء لــ”حزب التحرير”

محافظة إدلب: أفرجت هيئة تحرير الشام عن 5 معتقلين كانت قد اعتقلتهم سابقاً بتهمة الانتماء لحزب التحرير، ويأتي ذلك في إطار استمرار “الهيئة” في الإفراج عن عشرات المعتقلين ممن كانت قد اعتقلتهم سابقاً بتهم مختلفة منها العمال لصالح النظام و”التحالف الدولي” والانتماء لحزب التحرير، ليرتفع بذلك عدد المفرج عنهم إلى 85 شخصاً لليوم الخامس على التوالي.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن هيئة تحرير الشام تواصل عمليات الإفراج عن المساجين والموقوفين لليوم الرابع على التوالي، وبلغ عدد الذين أفرجت عنهم “الهيئة” ما يقارب 80 شخصا خلال 4 أيام، حيث كانت الدفعة الأولى في 26 كانون الثاني، ولا تزال تفرج عن آخرين على دفعات بشكل يومي.

ومن بين الذين أفرجت عنهم 15 معتقلا قضوا سنوات وأشهر داخل السجن بتهم مختلفة، من ضمنهم قاضي محكمة خان شيخون و7 من أعضاء حزب التحرير، الـ65 الآخرين هم من قيادات الصف الأول والثاني وعناصر في هيئة تحرير الشام.