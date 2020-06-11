هيئة تحرير الشام تنفذ حكما بالإعدام بحق قيادي سابق من الصف الأول في تنظيم “الدولة الإسلامية”

نفذت هيئة تحرير الشام حكما بالإعدام، خلال الأيام الماضية، بحق قيادي منشق عن تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن القيادي من الصف الأول للتنظيم مهاجر يحمل الجنسية الجزائرية، انشق عن صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل سنوات، فيما أصدر التنظيم حكما عليه بالقتل بعد انشقاقه مباشرة.

وكان القيادي فر من مدينة الرقة إلى تركيا قبل سنوات، ثم إلى إدلب، حيث عمل في تعليم طلاب العلم الذين انشقوا عن التنظيم.

وكانت هيئة تحرير الشام أعدمت، في 30 نيسان/أبريل، مواطنا من أبناء قرية معمل اوشاغي التابعة لناحية ماباتا شمال حلب، رحلته السلطات التركية أثناء حملة طرد السوريين من تركيا، واعتقلته هيئة تحرير الشام بعد دخوله الأراضي السورية، وقبع في سجونها عدة أشهر قبل أن تصدر الحكم عليه بتهمة انتمائه إلى وحدات حماية الشعب الكردي، وقيامه بأعمال تشبيحية مع قوات النظام في مدينة حلب، بحسب ما أكدته مصادر محلية.

كما أعدمت هيئة تحرير الشام، في 20 أبريل/نيسان، شابا من أبناء دارة عزة في ريف حلب الشمالي الغربي، بتهم مختلفة منها الكفر وسب الذات الإلهية، وعلاقات غير شرعية مع نساء وتعاطي المخدرات ومحاولته الرجوع إلى مناطق النظام فضلا عن موالاته له، في حين نفت مصادر محلية للمرصد السوري تلك التهم.