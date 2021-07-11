هيئة تحرير الشام تنفذ حملة أمنية في ريف إدلب وتعتقل عدد من المطلوبين

محافظة إدلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، حملة مداهمة واعتقالات نفذها عناصر هيئة تحرير الشام في مدينتي كفرتخاريم وأرمناز وبلدة الفوعة بريف إدلب، ووفقًا للمصادر التي حصل عليها نشطاء المرصد، فإن الحملة استهدفت خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث تمكن عناصر القوى الأمنية اعتقال عدد من المطلوبين ومصادرة أسلحتهم، فيما لا تزال المنطقة تشهد استفارًا مكثفًا، تزامنًا مع التدقيق على الحواجز في ريف إدلب.

وفي 30 حزيران الفائت، أعلن جهاز الأمن العام، التابع لـ “هيئة تحرير الشام” عن إلقاء القبض على خلية مكونة من ثلاث أفراد يعملون كـ”خلايا” لصالح النظام السوري، متورطين بأعمال تفجير محل لبيع الأسلحة في شارع الجلاء بمدينة إدلب بتاريخ 18 كانون الثاني من العام الجاري، حيث قتل شخصين حينها وأصيب عدد من الأشخاص.