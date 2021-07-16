هيئة تحرير الشام تهاجم مقرًا لـ”فيلق” مقرب من المخابرات التركية وتعتقل قياديًا مع عناصره على محاور ريف إدلب

محافظة إدلب: اعتقل عناصر من هيئة تحرير الشام، قياديًا في فيلق الشام الموالي لتركيا برتبة ضابط، إضافة إلى عدد من العناصر، وصادرت معدات عسكرية، بعد الهجوم على نقطة تابعة لـ”الجبهة الوطنية للتحرير” قرب خطوط التماس مع قوات النظام في محور قرية مجدليا شرق مدينة أريحا بريف إدلب.

وفي التفاصيل التي حصل عليها نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عناصر هيئة تحرير الشام داهموا المقر العسكري والذي يعد غرفة عمليات مشتركة للجبهة الوطنية للتحرير، عند منتصف ليل الخميس-الجمعة، وصادرت بعض الأسلحة الفردية، بعد كانوا قد اعتقلوا قياديًا في هيئة تحرير الشام حاول الاقتراب من منطقة فيلق الشام في قرية مجدليا.

ووفقًا للتفاصيل فإن قيادي هيئة تحرير الشام حاول دخول قطاع “فيلق الشام” بالقوة، إلا أن عناصر الحراسة منعوه، الأمر الذي أدى إلى إشهار سلاحه، ما دفع بعناصر الحراسة إلى اعتقاله وتسليمه إلى غرفة العمليات المشتركة، وبعد ذلك هاجم عناصر هيئة تحرير الشام مقر غرفة العمليات واعتقلوا الضابط مع عناصر الحراسة، واقتادوهم إلى مقراتهم العسكرية، قبل أن يطلقوا سراحهم صباح اليوم.