هيئة تحرير الشام تسقط طائرة مسيّرة لقوات النظام والأخيرة ترد بقصف محورين ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

أسقطت هيئة تحرير الشام طائرة مسيّرة تابعة لقوات النظام، بعد استهدافها بالأسلحة الرشاشة، على محور كنصفرة بريف إدلب الجنوبي.

وفي مقابل ذلك، نفذت قوات النظام قصفا مدفعيا على محيط كنصفرة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وبلدة الزيارة في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وتشهد منطقة “بوتين- أردوغان” بشكل يومي استهدافات وقصف متبادل بين قوات النظام وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إصابة 3 مدنيين بجراح متفاوتة، نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات النظام قبل قليل، على محيط بلدة آفس بريف إدلب الشرقي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”، حيث جرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.