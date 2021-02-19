هيلاري كلينتون وابنتها تنتجان مسلسلاً عن المقاتلات الكرديات
حصلت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة وابنتها تشيلسي، على الحقوق الحصرية لتحويل كتاب “بنات كوباني” للكاتبة والصحفية الأمريكية غايل ليمّون إلى مسلسل تلفزيوني.
ويسلط الكتاب الصادر يوم 16 فبراير/ شباط الحالي، الضوء على حياة المقاتلات الكرديات وسر إرادتهن القوية التي كانت وراء تأسيس وحدات عسكرية خاصة بالمرأة في عام 2012، تحت اسم “وحدات حماية المرأة”، التي لعبت دوراً بارزاً في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المتشددة الأخرى.
وبعد أن انتشر خبر إعلان كلينتون عن حصول شركتها الحديثة العهد (هيدن لايت) على حق إنتاج هذا المسلسل، تفاعل مع الخبر الكثيرون بين مرحب ومعارض، وأثار ذلك جدلاً واسعاً في أوساط بعض الساسة الأتراك.
وتنضوي “وحدات حماية المرأة” الكردية و”وحدات حماية الشعب” تحت مظلة “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من قبل الولايات المتحدة والتي تضم المقاتلين من جميع الخلفيات الدينية والقومية من عرب وأكراد وسريان وغيرهم من أبناء المنطقة.
المصدر: BBC
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