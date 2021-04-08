هيومن رايتس ووتش: النظام السوري يستولي على منازل وأراضي المواطنين في محافظتي إدلب وحماة

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس، إنّ السلطات السورية تصادر بشكل غير قانوني منازل وأراضي السوريين الذين فروا من الهجمات العسكرية السورية الروسية في محافظتَي إدلب وحماة.

ووفقاً للمصدر نفسه، فقد شاركت مليشيا موالية للنظام السوري و”الاتحاد العام للفلاحين” الذي يسيطر عليه في الاستيلاء على هذه الأراضي وبيعها بالمزاد العلني لمؤيدي النظام.

وقالت سارة الكيالي، باحثة سورية في هيومن رايتس ووتش: “من المفترض أن تساعد نقابات الفلاحين في حماية حقوق المزارعين، لكنها أصبحت أداة أخرى في قمع النظام السوري المنهجي لشعبه. ينبغي أن تضمن منظمات الإغاثة عدم دعم اتحادات الفلاحين في زراعة الأراضي المسروقة”.

ينبغي أن تضمن منظمات الإغاثة عدم دعم اتحادات الفلاحين في زراعة الأراضي المسروقة”

المصدر: العربي الجديد