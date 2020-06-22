واشنطن: الأسد تكفل بضرب اقتصاد بلاده وقرار تغيير النظام يعود للسوريين

قال المبعوث الأميركي الخاص للشأن السوري، جيمس جيفري، الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تريد تغيير النظام السوري “عبر عملية أميركية أو دولية”، مضيفا أن “الأمر يعود إلى الشعب السوري إذا كان يريد تغيير نظامه”.

وتوقع جيفري، أن تقوم روسيا، مدفوعة بالعقوبات الاقتصادية والعسكرية والأوضاع في سوريا، بالعمل على إيجاد حل سياسي في البلاد.

وقال المبعوث الأميركي إن “هدف قانون قيصر ليس ضرب الاقتصاد السوري”، ورأى أن “الأسد تكفل بضرب اقتصاد بلاده بشكل جيد”؟

وطالب جيفري نظام الأسد وحلفاءه الروس والإيرانيين بالتوصل لوقف إطلاق نار دائم في سوريا والإفراج عن جميع المعتقلين.

وكان جيفري، قد كشف، الأربعاء، أن العقوبات الجديدة ضمن قانون قيصر، على نظام بشار الأسد، ما هي إلا “الدفعة الأولى وسيتبعها المزيد من الدفعات”.

و دخل قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ، الأربعاء، بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 من الأشخاص والكيانات المرتبطين بالنظام السوري، وكشفت الخارجية الأميركية عن الجهات المستهدفة والتي تشمل الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء اللذين وصفتهما بـ”مهندسي معاناة الشعب السوري”.

وتتهم الولايات المتحدة المستهدفين بعقوباتها، بلعب دور أساسي في عرقلة التوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع السوري، وإقدام آخرين على مساعدة نظام الأسد على ارتكاب فظائع ضد الشعب أو تمويلها، بينما قاموا في الوقت ذاته بإثراء أنفسهم وعائلاتهم.

وبموجب العقوبات، بات أي شخص يتعامل مع نظام الأسد معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.

المصدر:الحرة