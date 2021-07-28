واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات ضمن الإجراءات المتعلقة بسوريا ومكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إضافة ثمانية أفراد وعشرة كيانات إلى قائمة العقوبات الأمريكية ضمن “الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والإجراءات المتعلقة بسوريا

وأفادت وكالة “رويترز” بأن الولايات المتحدة أدرجت على القائمة السوداء 8 أفراد و10 كيانات ضمن إجراءات منفصلة تتعلق بمكافحة الإرهاب وأخرى متعلقة بسوريا.

وشملت العقوبات “فروعا للمخابرات العامة والعسكرية السورية”، وفق موقع وزارة الخزانة.

وكانت الوزارة فرضت عقوبات مماثلة في ديسمبر المنصرم بهدف “تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254”.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري.

المصدر: RT