واشنطن تقدم مساعدات بقيمة 31 مليون دولار لسوريا لمكافحة كورونا

أعلنت واشنطن انها ستقدم مساعدات بقيمة 31 مليون دولار لسوريا في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وكتبت السفارة الأمريكية في سوريا، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن “مساعدات أمريكية جديدة ستقدم لسوريا لمكافحة كورونا. تُعفى هذه المساعدات الإنسانية بما في ذلك الأدوية والإمدادات الطبية من أية عقوبات أمريكية أو حتى عقوبات تفرضها الأمم المتحدة حاليا في جميع أنحاء سوريا”.

مساعدات أمريكية جديدة مقدمة لسوريا لمكافحة #كورونا. تُعفى هذه المساعدات الإنسانية بما في ذلك الأدوية والإمدادات الطبية من أية عقوبات أمريكية أو حتى عقوبات تفرضها الأمم المتحدة حاليًا في جميع أنحاء #سوريا. Posted by U.S. Embassy Damascus on Friday, May 15, 2020

وأشار المنشور إلى أن قيمة المساعدة 31 مليون دولار موزعة على دعم التوعية المعنية بالمخاطر ورصد الأمراض، وإمدادات المياه والصرف الصحي وبرنامج النظافة العامة، والحؤول دون انتشار الوباء والسيطرة عليه.

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المصدر: روسيا اليوم

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