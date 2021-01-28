واشنطن: “قسد” لن تستطيع وحدها حماية عشرات الآلاف من سجناء “داعش” وعوائلهم

واشنطن: “قسد” لن تستطيع وحدها حماية عشرات الآلاف من سجناء “داعش” وعوائلهم

أعلنت الولايات المتحدة، أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لن تتمكن وحدها من حماية عشرات الآلاف من سجناء “داعش” وعوائلهم الذين ما يزالون تحت سيطرتهم.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، عبر بريد إلكتروني لشبكة “رووداو” الإعلامية إن “قوات سوريا الديمقراطية كانت لها حصة الأسد في الحرب ضد الإرهاب، وسيبقون شركاء أقوياء لنا”.

وبشأن موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من الأوضاع في شمال شرق سوريا، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن “قسد لن تتمكن من الاستمرار في قطع دابر الإرهاب، أو حراسة عشرات الآلاف من سجناء “داعش” وعوائلهم الذي ما يزالون تحت سيطرتها وحدهم”، مضيفا أن “أمريكا تتعاون عن قرب مع شركائها مثل “قسد” والمجمع الإنساني، وفرق المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا”.

وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة أكدت على “دعم أمن واستقرار شمال شرق سوريا”، وقالت إنها “تريد لشعب سوريا مستقبلا أفضل”.

المصدر: RT