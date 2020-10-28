وباء “كورونا” في شمال غرب سورية: 301 إصابة جديدة.. و42 إجمالي حالات الوفاة.. و2096 حالة شفاء

وثّق ارتفاع عدد الوفيات بـ”كورونا” في شمال غرب سورية إلى 42 شخصاً ضمن مناطق نفوذ “حكومة الإنقاذ” في إدلب والأرياف المتصلة معها، ومناطق “الحكومة المؤقتة” في ريف حلب الشمالي.

وسجلت السلطات الصحية، اليوم، 301 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لتركيا في محافظتي حلب وإدلب.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 4738 شخصاً، بينهم أطباء وكوادر طبية.

كما تم تسجيل 126 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة كانت تحمل الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2096.