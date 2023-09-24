وحدات أمنية تابعة لـ”قسد”.. تعتقل أشخاصا بتهم مختلفة منها المشاركة بأعمال تخريب شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: نفذت وحدات أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية حملة مداهمات واعتقالات في بلدة أبو حردوب شرقي ديرالزور، واعتقلت عددا من الأشخاص بتهمة المشاركة بأعمال تخريبية، إبان الأحداث بين مسلحين محليين وقسد .

كما شنت حملة اعتقالات أخرى بالحريجية بريف ديرالزور الشمالي، لليوم الثاني على الحريجة.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” اعتقلت 4 أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، في عملية دهم لبلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، لأسباب مجهولة، حيث جرى اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية، دون معرفة مصيرهم.