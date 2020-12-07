وحدات “حماية المنشآت النفطية ترفع رايتها على حقل العمر النفطي في ريف دير الزور 

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: تسلمت وحدات “حماية المنشآت النفطية” المدعومة والمدربة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية حماية حقول وآبار النفط في ريف دير الزور، وتم رفع رايتهم الخاصة بعد إزالة راية “قسد” ووحدات حماية الشعب التي كانت مرفوعة في حقل العمر النفطي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن “حماية المنشآت النفطية” هي وحدات عسكرية تابعة لـ”قسد”، تم تشكيلها لقطع الطريق أمام أي محاولة تشكيل فصيل محلي من أبناء المنطقة.

ورصد المرصد السوري في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، اجتمعاً ضم ممثلين عن الخارجية الأمريكية وآخرين عسكريين عن التحالف الدولي مع “قسد” وقادة من مجلس ديرالزور العسكري والمدني، في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، للحديث عن سبل دعم البنية التحتية للمنطقة.

كما أكد الجانبان الأمريكي و”التحالف الدولي” على استمرار دعمه لـ”قسد” لوجستياً وعسكرياً، والمجلس المدني في دير الزور للنهوض بالمنطقة.