“وحدات مكافحة الإرهاب” تعتقل خلية تابعة للنظام ضمن مناطق نفوذ “قسد” في ريف الرقة 

اعتقلت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لـ”قسد”، اليوم، خلية تابعة للنظام في بلدة الكسرات بريف محافظة الرقة.

وتتألف الخلية من 7 عناصر كانوا يستقلون سيارة نوع “فان” أمام أحد المطاعم في البلدة.

وكانت قوى الأمن العام التابع لقوات سوريا الديمقراطية قد داهمت ، في 8 أيلول/ سبتمبر، منزل رئيس ديوان المجلس المدني لمحافظة دير الزور في قرية الصعوة، واعتقلته دون معرفة الأسباب.

وأصيب مواطن من أبناء قرية جديد عكيدات في ريف دير الزور الشرقي، برصاص عناصر قوات سوريا الديمقراطية، أثناء مداهمة القرية واعتقال 7 مواطنين منها.