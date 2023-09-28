لاعتقال خلية تابعة لـ”التنظيم”.. “التحالف الدولي” ينفذ عملية إنزال جوي في ريف الرقة بمشاركة وحدات مكافحة الإرهاب

محافظة الرقة: نفذ “التحالف الدولي” عملية إنزال جوي لاعتقال خلية بتنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف الرقة، بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سورية الديمقراطية، في ريف الرقة الغربي.

ووفقاً للمعلومات فإن طائرات مروحية حلقت بشكل مكثف في أجواء مدينتي الطبقة والرقة والطريق الواصل بينهما، تزامنا مع عملية الإنزال.

كما سمع دوي انفجارات في المنطقة، ناجمة عن استهداف الطائرات للموقع، دون ورود معلومات عن قتلى حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري، في 9 من أيلول الجاري، إلقاء قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات مكافحة الإرهاب، وبدعم من قوّات “التَّحالف الدّوليّ” وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، ، خلال عمليّة أمنيّة، على مسؤول ديوان العشائر وأمير البنك الإسلامي لتنظيم “الدولة الإسلامية “، بعد محاصرة مخبأه، في مدينة الرقة، ويدعى “عبد الغفور تبر الذياب” والملقب (أبو أمير), والذي كان ينشط بتمويل خلايا التنظيم للقيام بعمليات ضمن مناطق “قسد” بالإضافة الى تزويدهم بالسلاح والعتاد، كما تم القبض على كمية من الأسلحة والمعدات العسكرية كانت بحوزته.