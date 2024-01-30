وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على من يدعمون تنظيم داعش في مصر وتركيا

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على من يدعمون تنظيم داعش في مصر وتركيا

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على خبيرين في الأمن السيبراني في مصر وميسر مالي في تركيا قالت إنهما يقدمان الدعم لتنظيم داعش .

وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخزانة، أنشأ المواطن المصري مؤمن الموجي محمود سالم منصة تسمى مؤسسة الآفاق الإلكترونية، والتي “توفر التوجيه والتدريب في مجال الأمن السيبراني لمؤيدي داعش الذين يسعون إلى التهرب من تدقيق سلطات إنفاذ القانون لأنشطتهم عبر الإنترنت”. ويُزعم أن الموجي قدم الدعم الفني لقادة داعش وشارك خبراته في مجال العملات المشفرة مع أنصار التنظيم.

كما شملت العقوبات الإرهابية شريكته، سارة جمال محمد السيد، التي قالت وزارة الخزانة إنها قامت بتجنيد أعضاء آخرين في داعش للانضمام إلى مؤسسة الآفاق الإلكترونية واشترت خوادم ويب لاستضافة منصات داعش نيابة عن المؤسسة.

وتعرض فاروق غوزيل، المقيم في تركيا، لعقوبات بسبب تورطه في تحويل أموال إلى أفراد ينتمون إلى تنظيم داعش في سوريا في منتصف عام 2020.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون: “إن إجراءات اليوم تعطل قدرة تنظيم داعش على نقل الأموال، بما في ذلك من خلال استخدام العملات المشفرة، والاستفادة من وجوده على الإنترنت لتجنيد وترويج أيديولوجيته الإرهابية”.

وقال نيلسون في بيان: “بالتعاون مع شركائنا الدوليين في مجموعة مكافحة تمويل داعش، تلتزم الولايات المتحدة بمكافحة الأساليب المالية المتطورة لداعش لمنع داعش من الوصول إلى النظام المالي العالمي”.

وقالت وزارة الخزانة إن هذه التصنيفات تتزامن مع اجتماع مجموعة مكافحة تمويل داعش المكونة من 80 عضوًا لمناقشة تعطيل شبكات تمويل داعش في جميع أنحاء العالم.

المصدر: Al-monitor